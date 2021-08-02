РИАМО - 2 авг. Депутат Государственной думы, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и глава Ленинского округа Дмитрий Абаренов встретили олимпийского чемпиона игр в Токио Евгения Рылова в международном аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

Российские спортсмены, завершившие выступление в Токио, вернулись на Родину. В их числе двукратный чемпион в плавании на спине из Ленинского округа Евгений Рылов.

Встретить спортсмена в аэропорт Шереметьево приехали и его земляки из Видного. Вместе с родными и близкими Евгения и его тренера Андрея Шишина приветствовали депутат Государственной думы, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и глава Ленинского округа Дмитрий Абаренов.

«Евгений – один из самых результативных российских атлетов на этой Олимпиаде: два золота и серебро. Гордимся, что спортивная карьера Рылова началась в 2009 году именно в Ленинском округе, в центре «Дельфин». И сейчас можно уверенно сказать, что он – самый успешный спортсмен за всю историю нашего муниципалитета», - сказал глава округа Дмитрий Абаренов.

Евгений Рылов стал лучшим на дистанциях 100 и 200 метров на спине, а также обладателем серебряной медали, завоеванной в командной эстафете вместе с Мартином Малютиным, Михаилом Довгалюком и Иваном Гиревым - еще одним воспитанником спортивного центра «Дельфин» Ленинского округа.