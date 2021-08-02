РИАМО - 2 авг. Проблему с отключением лифтов в 20-этажном доме в ЖК «Эдельвейс-Комфорт» в Балашихе необходимо решить в кратчайшие сроки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На совещании главы региона с руководящим составом областного правительства и главами округов министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина сообщила, что в 20-этажном доме в ЖК «Эдельвейс-Комфорт» в Балашихе жители пожаловались на одновременное отключение всех 6 лифтов. Из-за этого жильцы почти месяц поднимаются пешком в свои квартиры, а пенсионеры и инвалиды не имеют возможности выходить на улицу.

По словам Звягиной, причина остановки лифтов — неисправности. Также есть сложности с поставкой запчастей для их ремонта.

«Нужно объявлять любую чрезвычайную ситуацию, чтобы у людей заработали лифты, <…> нужно их менять максимально быстро», — сказал Воробьев.

Он добавил, что при необходимости этот вопрос будет поднят на губернаторский уровень.

«В этом жилом комплексе необходимо заменить 18 лифтов. Там стоят итальянские лифты, а компания, которая их производила, обанкротилась 5 лет назад. Кроме того, такие лифты не предназначены к эксплуатации в жилых домах», — уточнил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Он также подчеркнул, что в отношении недобросовестного застройщика возбудили несколько уголовных дел.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин добавил, что сложившаяся ситуация находится под его личным контролем.