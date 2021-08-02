РИАМО - 2 авг. Портативную систему, обеспечивающую непрерывные компрессии грудной клетки для поддержания кровообращения у пациентов с внезапной остановкой сердца, передали фельдшерам мытищинской подстанции скорой помощи глава городского округа Мытищи Виктор Азаров и председатель Совета депутатов округа Андрей Гореликов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева для подстанций скорой медицинской помощи Подмосковья закуплены аппараты непрямого массажа сердца. Один из них передан мытищинским врачам скорой помощи.

«Это ощутимая помощь сотрудникам нашей скорой помощи. Данная система позволяет сохранить фельдшерской бригаде физические силы и сэкономить необходимое время для спасения жизни пациента, не проводя прямой массаж сердца вручную. Конечно, лучше, чтобы этот медицинский аппарат не пригодился. Но жизнь так устроена, что он наверняка поможет в сохранении здоровья наших жителей», – отметил Виктор Азаров.

Компрессионный аппарат «LUCAS 2» компактен и мобилен, а также эффективен и прост в использовании, обеспечивает стабильное кровообращение с момента его подключения на всем протяжении проведения сердечно-легочной реанимации, увеличивая шансы на спасение.

Виктор Азаров вместе с председателем Совета депутатов городского округа Мытищи Андреем Гореликовым передал новое оборудование одной из лучших фельдшерских бригад Мытищинской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» Анастасии Перун и Игорю Морозову.

«Безусловно, эти аппараты значительно упрощают проведение реанимационных мероприятий. Они быстро устанавливаются на пациента, обеспечивают непрерывный массаж грудной клетки с постоянной частотой 100 раз в минуту. Это позволяет параллельно проводить дефибрилляцию и искусственную вентиляцию легких», - пояснила Анастасия Перун.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» одной из главных задач ставится оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

«Во время общения с сотрудниками мытищинских бригад скорой помощи, я узнал, что даже в прошедшую ночь на вызове приходилось делать прямой массаж сердца пациенту. Благодаря профессионализму наших врачей человека удалось спасти. Но современное медицинское оборудование позволяет оптимизировать этот нелегкий труд. Работа по усовершенствованию базы машин скорой помощи по программе губернатора Московской области продолжается. Это значимый момент. Мы видим новый парк машин, оснащенных качественным оборудованием, которое позволит сохранить здоровье, а порой и жизни людей», – рассказал Андрей Гореликов.