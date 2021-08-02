РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 авг. Арсенал Балашихинской подстанции скорой медицинской помощи пополнился аппаратом «Лукас 2» для сердечно-легочной реанимации, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Новейшее оборудование - компактная система, которая обеспечивает полноценные циклы компрессии-декомпрессии грудной клетки в соответствии с международными рекомендациями. Установка системы на пациента требует всего 20 секунд. Аппарат используют в машинах скорой помощи для автоматизации и повышения качества сердечно–легочной реанимации.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы вручили работникам подстанции скорой помощи реанимационный аппарат «Лукас 2». Устройство позволяет снизить нагрузку на медперсонал и обеспечить качественный массаж сердца. При этом медицинские работники могут проводить дополнительные манипуляции или переносить пациента», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что аппарат работает от встроенной батареи, аккумулятора автомобиля, либо от обычной сети. Устройство прибора позволяет эксплуатировать его в интенсивном режиме в отделениях интенсивной терапии и реанимации стационара и в автомобиле скорой медицинской помощи.

По словам врача анестезиолога-реаниматолога Балашихинской подстанции Екатерины Нестеренко, даже высококвалифицированные врачи быстро устают при оказании помощи, что влияет на качество проведения сердечно-легочной реанимации. Кроме того, зачастую возникают проблемы у медперсонала с полными пациентами.

Служба скорой медицинской помощи в Балашихе представлена двумя подстанциями - Балашихинской и Железнодорожной. Ежесуточно на линии работают около 36 бригад, в том числе, 4 специализированные. Каждый день от жителей приходит порядка 700 вызовов. Автопарк подстанций полностью обновлен в течение последнего года.