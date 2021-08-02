РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 авг. В подмосковных Люберцах стал известен режим работы пунктов вакцинации от СOVID-19 с 3 по 8 августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, 3 августа можно будет привиться в «Леруа Мерлен» с 14:00 до 18:00 и ТЦ «Орбита» с 13:00 до 19:00. 4 августа будут вакцинировать в ТЦ «Светофор» с 13:00 до 19:00, ТЦ «Торговые ряды» - с 12:00 до 18:00, МФЦ «Центральный» - с 12:00 до 19:00.

5 августа привиться можно будет в «Леруа Мерлен» - с 14:00 до 18:00, ТЦ «Орбита» - с 13:00 до 19:00, центре «Активное долголетие» - с 10:00 до 13:00. 6 августа прививать будут в МФЦ «Центральный» с 12:00 до 18:00.

7 августа вакцинироваться можно будет в ТЦ «Орбита» с 13:00 до 19:00, ТЦ «Светофор» - с 13:00 до 19:00, ЖК «Люберцы» - с 13:00 до 17:00, ТЦ «Текстиль-Профи» - с 14:00 до 17:00, «Леруа Мерлен» - с 14:00 до 18:00. 8 августа пункты вакцинации будут работать в ТЦ «Торговые ряды» с 12:00 до 19:00.

Кроме того, дополнительно привиться можно в стационарном отделении №1 по адресу: Октябрьский проспект, дом № 338, строение 1, график работы - будни с 11:00 до 13:00. Также сделать прививку можно в стационарном отделении №2 по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом № 36, строение 1, график работы - с 9:00 до 00:00.Вакцинация повторная (второй компонент вакцины) проводится только по будням с 12:00 до 16:00.

Кабинеты осмотра и вакцинации расположены в приемном покое каждого из стационаров.

Для удобства жителей есть возможность предварительно записаться в любой пункт вакцинации через портал Госуслуг или региональный портал: mosreg.ru. Если запись на портале отсутствует, врачи в пункте принимают желающих по живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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2 АВГУСТА

- Еще 2821 пациент выздоровел после коронавируса в Москве. Всего в городе победили болезнь 1 366 386 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 508 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 596 больных. В Москве - 3 330.

- 24 тыс переболевших Covid‑19 москвичей сдали кровь для зараженных. С их помощью было заготовлено 18 т плазмы.

- Дефицит рабочих не повлиял на темпы строительства крупных объектов в Москве. Возникший из‑за пандемии дефицит рабочей силы в Москве оценили в 200 тыс. человек.

- Собянин назвал условие, по которому московские кафе могут вернуться к показателям 2019 г. Мэр подчеркнул, что бизнесу нужно давать возможность работать.

- Москва выбрала оптимальную модель ограничений для противостояния коронавирусу. Задача властей — сохранять баланс интересов и поддерживать хорошее самочувствие горожан.

- Собянин оценил возникший из‑за пандемии дефицит рабочей силы в Москве в 200 тыс человек. С дефицитом работников столкнулись сферы ЖКХ, услуг, торговли, строительства.

- Собянин оценил работу столичных властей по борьбе с пандемией:

«Я доволен тем, как мы проходим нынешнее испытание. Все комплексы проходят достойно. Лучше, чем многие другие города. Приезжают из других городов, из ВОЗ, спрашивают: «Как вам удалось, как вы можете так быстро разворачивать систему здравоохранения?», — сказал Собянин в интервью РБК.

- Столичные власти пока не планируют проводить фестивали. При этом в городе будут работать сезонные ярмарки.

- Москва направила около 100 млрд руб на поддержку горожан и бизнеса в пандемию. В случае необходимости действие мер поддержки продлевают.

- В Москве не планируют вводить удаленное обучение школьников с 1 сентября. Прошлый учебный год в столице проходил с дополнительными каникулами и дистанционкой.

- Пандемия Covid‑19 обошлась Москве более чем в 600 млрд рублей. Достичь победы над пандемией можно только с помощью вакцинации.