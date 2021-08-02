РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 авг. Администрация городского округа Щелково вынесла на общественное обсуждение архитектурную концепцию благоустройства территории вдоль Чкаловского озера с улицы Бахчиванджи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Общественное обсуждение проведут со 2 августа по 8 сентября 2021 года. Предложения к проекту муниципальной программы необходимо направлять на официальную электронную почту управления по благоустройству администрации Щелкова: blag2015mr@mail.ru. Или в письменном виде по адресу: город Щелково, пл. Ленина, д.2. В письме обязательно нужно указать тему - «Предложения к проекту программы».

Подробнее об архитектурной концепции благоустройства озера можно узнать на сайте администрации.





