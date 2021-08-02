РИАМО - 2 авг. Количество обращений и жалоб от жителей Подмосковья по теме медицины в соцсетях снизилось на 31%. Наибольший рост числа инцидентов зафиксирован в сфере благоустройства, ЖКХ, дорог и транспорта, сообщила министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина.

«По теме медицина наблюдается спад на 31%, по благоустройству есть рост на 38%. Главы продолжают информировать жителей в социальных сетях о ходе работ по благоустройству и получать обратную связь», — отметила Звягина в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

По теме дорог и транспорта количество сообщений выросло на 25%.

«После объявления о старте пилотного проекта по льготному проезду на коммерческом общественном транспорте в систему «Инцидент» поступило уже около 30 сообщений, люди просят включить их округа в этот проект», — сказала Звягина.

«Инцидент» - это система мониторинга сообщений в соцсетях, позволяющая оперативно реагировать на проблемы жителей.