РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 авг. Занятия по оздоровительной гимнастике пройдут в парке Талалихина Подольска с понедельника по 14 августа, они помогут восстановить организм после болезней дыхательной системы, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

Занятия будут проходить каждый день (кроме 8 августа) в 12:00. Они будут проходить на площадке под историческим дубом. Комплекс занятий сочетает в себе: лечебную физкультуру, суставную гимнастику и тибетский самомассаж.

В процессе занятий у участников улучшится общее самочувствие, прибавится энергия и жизненные силы, поднимется настроение, а также станет легче дышать и уменьшится одышка. Специально разработанный комплекс упражнений способствует снижению тугоподвижности и скованности в суставах, укреплению мышц и координации движений.

Программа подойдет для всех, независимо от возраста и физической подготовки. Занятия бесплатные. Узнать подробности можно по телефону: 8(496) 754-19-01.