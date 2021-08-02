РИАМО - 2 авг. В рейтинг 500 богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index вошли 24 гражданина РФ, передает Газета.ru.

Владелец «Норникеля» Владимир Потанин является самым богатым россиянином в списке. Он разместился на 42 строчке рейтинга с состоянием 33,4 млрд долларов.

В топ-3 самых богатых россиян также вошли глава «Новатэка» Леонид Михельсон с общим доходом 30,6 млрд долларов, владелец НЛМК Владимир Лисин — 29,3 млрд долларов.

Также в рейтинг попали основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (29,2 млрд долларов), главный исполнительный директор «Лукойла» Вагит Алекперов (21,3 млрд долларов), член совета директоров «Сибура» и «Новатэка» Геннадий Тимченко (21,2 млрд долларов).

Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями.