РИАМО - 2 авг. Жители Подмосковья стали чаще жаловаться на незаконную расклейку объявлений. Это пережиток прошлого и с этим нужно бороться, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

О том, что граждане жалуются на расклейку объявлений на столбах, в подъездах и на дорожных знаках, сообщила министр правительства региона по информационной политике Анастасия Звягина в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Также жители сообщают о разрисованных стенах и дверях в жилых домах. В систему «Инцидент» поступали соответствующие обращения от жителей Домодедова, Луховиц и Ленинского округа.

«Это следующий запрос жителей <…> давайте пригласим всех авторов этих компаний и нужно поговорить. Может быть ГУВД попросить или ГАТН наш? Ну зачем этот вандализм?» — обратился к участникам совещания Воробьев.