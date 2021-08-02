РИАМО - 2 авг. По данным на 29 июля, в больницы Подмосковья обратилось 9928 человек после укусов клещей, из них 2555 детей, сообщается на официальном сайте регионального Роспотребнадзора.

За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 10 398 случаев присасывания, в том числе 3419 среди детей. Наибольшее количество обращений в медорганизации зарегистрировано в городских округах Дмитров 753, Раменский 576, Коломна 551 и Орехово-Зуево 500.

Людям, отъезжающим в неблагоприятные по клещевому вирусному энцефалиту регионы, а также лицам, профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводят вакцинацию против инфекции.

Прививки от клещевого энцефалита сделали 6847 человек, в том числе 2277 детей.

В целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, проведены акарицидные обработки на территории площадью 3638,3 га, в том числе на территории летних лагерей 1393,1 га.

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