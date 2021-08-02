РИАМО - 2 авг. Не все российские звезды покупают дорогую одежду и питаются в исключительно пафосных ресторанах. Есть и те, которые покупают одежду из масс-маркета и экономят на еде, сообщает Nation News.

Так, актриса Анна Хилькевич не раз говорила, что любит брендовую одежду, но за полную стоимость она ее редко покупает. Почти всегда она закупается на распродажах.

А актер Константин Хабенский большие суммы жертвует благотворительным фондам. Он много раз говорил о том, что человеческая жизнь бесценна.

А вот Жасмин предпочитает экономить буквально на всем, о чем она с радостью рассказывает. Певица часто экономит на еде и транспорте, хотя раньше вела другой образ жизни: покупала антиквариат, ходила в дорогие рестораны и носила люксовую одежду.