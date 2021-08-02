РИАМО - 2 авг. Президентская выплата в размере 10 тысяч рублей на школьника уже начала приходить родителям из Подмосковья, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что выплата положена на детей от 6 до 18 лет при условии, если 6 лет ребенку исполнилось не позднее 1 сентября этого года, а 18 лет – не раньше 3 июля этого года. Также она предусмотрена для обучающихся по общеобразовательной школьной программе в возрасте от 18 до 23 лет, если они имеют ограничения по состоянию здоровья.

«Подать заявление на выплату можно уже сейчас и до 1 ноября 2021 года через портал Госуслуг или в отделении Пенсионного фонда. Выплата не зависит от дохода семьи, а также не будет учитываться в доходах при предоставлении других мер социальной поддержки. Если выплата не поступила сегодня, то не переживайте, она поступит в ближайшее время. Заявления обрабатываются специалистами в порядке очереди», – добавила Каклюгина.

Подать заявление можно по ссылке: https://posobie2021.gosuslugi.ru/10623/1/form.

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