РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 авг. В коворкинге «Старт» городского округа Мытищи 5 августа пройдет бесплатный семинар «Развитие креативности личности», сообщается в Instagram-аккаунте коворкинга.

Спикером выступит профессиональный бухгалтер-международник, бухгалтер внутреннего аудита, педагог дополнительного образования, общественный деятель Елена Кузнецова.

На семинаре можно будет узнать, как под влиянием микросреды формируются аспекты личности и как этим управлять. Мероприятие начнется в 18:00. Участие бесплатное. Регистрация на семинар по телефону: 8(495)505-59-79 или 8(977)740-17-83 (WhatsApp).

Место проведения: Новомытищинский проспект, 30/11.