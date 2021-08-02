РИАМО - 2 авг. Экстренное предупреждение о грозе, кратковременном дожде и усилении ветра до 12-17 м/с передано в Москве до конца суток понедельника, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

В ведомстве советуют при управлении автомобилем значительно снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Москвичам напоминают, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, а это может привести к ДТП.

Также в МЧС советуют избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, парковать автомобиль вдали от деревьев.

А находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

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