РИАМО - 2 авг. Российская певица, киноактриса, заслуженная артистка России Татьяна Буланова рассказала, что масштабные флешмобы в честь российских спортсменов в Токион их вдохновляют, сообщает Nation News.

В Сети распространился новый клип проекта «10 песен чемпионов». Спортивные энтузиасты со всей России исполнили песню «Группа крови» Виктора Цоя и группы «Кино». Во флешмобе приняли участие 30 музыкальных коллективов, за 22 дня объехавших 18 городов России — от Владивостока до Калининграда.

Певица отметила, что в нынешних реалиях такие акции поддержки придают спортсменам силы и вдохновляют их.

«Представьте, человек готовится четыре года. Можно было бы, конечно, сказать, что нужно было отказаться, потому что у нас убрали национальную символику. Но каково это для спортсмена, для человека, для личности? Четыре года человек занимался, готовился и, получается, что все псу под хвост. Поэтому, конечно, спортсмены используют всякую возможность, чтобы все-таки поучаствовать в таких играх. Благодаря такого рода поддержке, даже если убрали гимн, они понимают, что за них болеют и переживают, я думаю, что это очень помогает», — высказалась Татьяна Буланова.

Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на 2021 год. Они проходят с 23 июля по 8 августа без зрителей на трибунах.