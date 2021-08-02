РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 авг. Десантники Подольска совместно с активистами возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам в День ВДВ, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи Г. о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Подольские десантники отметили 91-ю годовщину создания ВДВ и по традиции возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. С приветственным словом к собравшимся обратились первый замглавы администрации округа Владислав Лукьяненко, депутат Мособлдумы Павел Максимович и другие.

Представителям «Юнармии» Подольска было доверено почетное право выставить у памятника пост №1. Также в мероприятии приняли участие замглавы по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот, председатель комитета по делам молодежи Иван Литвяков, представители Подольского отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» и Подольского городского отделения Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и активисты.