РИАМО - 2 авг. Количество вызовов на единый номер спасения «112» от жителей и гостей Московской области за минувшую неделю составило порядка 240 тыс., сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ МО «Центр 112».

Из них более 100 тыс. вызовов требовали экстренного реагирования.

«Более 72% всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 24% - полиции и ГИБДД, остальные 4% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам», - сказали в пресс-службе.

Всего с начала года на номер «112» поступило порядка 7 млн обращений от жителей и гостей Подмосковья. С начала эксплуатации системы-112 на территории региона – более 53,5 млн вызовов.