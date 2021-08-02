РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 авг. В городском округе Мытищи продолжается реализация президентского проекта «Социальная газификация», сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Сейчас в Мытищах от собственников уже подано более 1400 заявлений на газификацию.

Азаров провел традиционный штаб. На нем обсудили организационные вопросы, по которым возникли сложности в реализации программы. Самый значимый вопрос - на территории муниципалитета есть домовладения, которые построены, но не зарегистрированы, то есть на них не оформлены права собственности.

Глава уточнил, что сейчас собственникам необходимо привести все документы в порядок. Главное - не допустить фактов ошибочного исключения земельных участков из газифицированных объектов. Это такая работа, которую нужно выполнить в ручном режиме, общаясь с жителями. Работа трудоемкая, затратная.

По словам Азарова, в связи с вышеизложенным было принято решение выделить дополнительный мобильный офис МФЦ для того, чтобы жителям было удобно оформить необходимую документацию. Совместный график с «Мособлгазом» по объезду населенных пунктов сейчас разрабатывается.

Азаров отметил, что комплексный договор социальной газификации можно заключить в личном кабинете на сайте «Мособлгаза», на портале Госуслуг и на встрече с официальными представителями компании.