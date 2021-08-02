РИАМО - 2 авг. Подстанции скорой помощи Раменского, Жуковского, Химок, Воскресенска и Серпухова показывают лучшие показатели эффективности работы, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Мы разработали автоматизированную систему мониторинга скорой помощи. Она мониторинг все подстанции по восьми критериям: доезд на экстренные вызовы, нахождение бригады в стационаре, нахождение бригады на вызове, доезд на неотложные вызовы и другие. Эти показатели анализируются в ЦУРе», — сказала Стригункова на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами городских округов.

Она добавила, что для принятия быстрых и оперативных решений создана комиссия на базе московской скорой медицинской помощи, которая в ежедневном режиме рассматривает эти показатели и предлагает решения для улучшения их работы.

Для поддержания состояния автопарка скорой помощи в Подмосковье ежегодно планируют обновлять по 100 машин. Новые машины оснащают современным медицинским оборудованием, это и дефибрилляторы, и кардиографы с дистанционной передачей информации.

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