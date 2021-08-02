РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 авг. Рабочие завершат строительство новой детской площадки на Заводской улице микрорайона Подольска до 6 сентября, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий вблизи домов №№22 и 24 по улице Заводской в микрорайоне Климовск начались работы по строительству новой детской игровой площадки, размер которой составит 450 квадратных метров. В понедельник подрядная организация приступила к демонтажу старого городка и планированию земельного участка для обустройства основания под новый городок.

На новой площадке будут установлены элементы для занятия воркаутом, тренажерные беседки, качели «гнездо» и много других элементов. При благоприятных погодных условиях работы будут завершены до 6 сентября.