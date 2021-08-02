РИАМО - 2 авг. Для поддержания состояния автопарка скорой помощи в Подмосковье ежегодно планируют обновлять по 100 машин, сообщила заместитель председателя правительства области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«За вычетом тех, которые пойдут под списание, у нас сейчас в нашем парке 274 машины марки Ford и 759 «ГАЗелей». С учетом роста пробега в сутки мы запланировали закупить до конца года 150 машин. В дальнейшем, чтобы у нас весь парк автомобилей в среднем был не старше 3,5 лет, нам ежегодно нужно обновлять 100 автомобилей», - сказала Стригункова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что теперь закупаются только автомобили марки Ford. Они более комфортные и экономичные.

Новые машины оснащают современным медицинским оборудованием, это и дефибрилляторы, и кардиографы с дистанционной передачей информации.

Кроме того, теперь в оснащение входит аппарат для непрямого массажа сердца «Лукас».

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