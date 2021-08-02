РИАМО - 2 авг. В Кашире, Солнечногорске и Видном планируют возвести три новых подстанции скорой медицинской помощи, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Здания, в которых расположены подстанции, ремонту не подлежат. Мы провели работу с главами округов, нам подобрали земельные участки, которые своей площадью подходят под строительство земельных участков. Необходимо завершить подбор участка в городском округе Видное, так как тот, что мы рассматривали, включен в объекты культурного наследия», — сказала Стригункова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Зампред уточнила, что рассматривается технология модульного возведения зданий, так как она более экономична и не занимает много времени.

В 2020 году в Подмосковье отремонтировали 13 подстанций скорой помощи. В настоящее время завершаются работы на 23 объектах, в этот перечень планируют внести еще 22 медучреждения. Также там обновляют мебель в комнатах отдыха и санитарных узлах.