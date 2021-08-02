РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 авг. Сотрудники полиции задержали москвича по подозрению в краже продуктов питания на 15 тысяч рублей из магазина в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» обратился представитель магазина, расположенного на улице Советской. Он рассказал, что неизвестный из торгового зала пытался похитить продукты питания на сумму 15 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 32-летний житель Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями №№30 и 158 УК РФ.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.