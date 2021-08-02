РИАМО - 2 авг. В минувшие выходные в Мытищах на территории ТЦ 4daily прошла акция по раздельному сбору отходов «Разделяй с нами!». Акция была организована контрольным управлением окружной администрации совместно с эковолонтерами округа, сообщает администрация округа.

Вторсырье у мытищинцев принимали участники проектов «Экооперация», «Польза сити» и «Батарейки – вторая жизнь».

По словам старшего инспектора отдела экологии и природопользования контрольного управления администрации городского округа Алины Жуковой, Мытищи всегда были передовиками в вопросах экологии и раздельного сбора отходов.

«В каждую областную акцию по раздельному сбору мусора мы стараемся привнести что-то свое. Электронику собираем у пенсионеров, макулатуру – у учреждений. Поскольку была такая необходимость, мы первые в Подмосковье решили объединить все областные акции и все экодвижения Мытищ в один праздник и навали его «Разделяй с нами!». В первый раз он прошел в июне и имел большой резонанс», - сказала Жукова.

Акция была организована при поддержке всероссийской организации «Раздельный сбор». Организаторы события точно знают, что собранное вторсырье не пойдет на полигон, а попадет к переработчику. Жители смогли принести на площадку акции более 30 видов отходов, в том числе редкие их виды, которые принимает не каждый переработчик: капсулы от «киндер-сюрпризов», пластиковые карты, упаковки от линз, зубные щетки и другие. Принимали вторсырье около 30 волонтеров, которые тут же занимались и его сортировкой, разделяя мусор по фракциям.

«Каждый раз мы придумываем какие-то изюминки. В этот раз проект «Польза сити» не просто собрал ветошь и вторсырье, а обменивал игрушки. В некоторых семьях детские комнаты завалены игрушками, некоторые не знают, куда их деть. Старые вещи можно приносить в магазин «Польза сити» в течение всего года, а в этот раз был сделан упор именно на игрушки. Мы увидели, что семьи приходили с большими пакетами, сдавали вторсырье, и ребенок в награду за то, что он заботится об экологии, смог взять себе игрушку. Мне кажется, это очень мотивирует не только взрослых, но и детей. Это очень важный элемент экологического воспитания!» – сообщила Жукова.

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