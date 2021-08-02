РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 авг. Жителям Мытищ предлагается проголосовать за дворовую территорию, планируемую к благоустройству в 2022 году на портале «Добродел», сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что на портале стартовал опрос по благоустройству дворовых территорий. В голосовании принимают участие 177 территорий Мытищ.

По словам Азарова, сейчас в голосовании лидируют: улица Семашко, дома №№35 и 37; улица Юбилейная, дома №№16, 3, 3 корпус 1; улица Воровского, дома №№1, 3, 5, 5а; улица Колпакова, дома №№32 корпус 2, 30, 30А; улица Мира, дома №№29, 30, 31, 33; улица Терешковой, дома №№6, 6а; Новомытищинский проспект, дом №27; улица Белобородова, дома №№4Б; 2 корпуса 2 и 3; улица 1-я Песчаная, дома №№1, 3, 5, 7, 9; улица Силикатная, дома №№41, 41А, 41 корпус 2, 39 корпуса 1 и 2, 39А, 39Б.

Азаров объяснил порядок голосования.

«Следует найти свой двор; перейти на карту и выбрать свой муниципалитет; найти двор, за который планируется отдать голос. Все дворы отмечены маркерами. Список для голосования составлен из дворов, нуждающихся в благоустройстве, с учетом их состояния по результатам инвентаризации, за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие годы, начиная с 2015 года», - пояснил глава округа.

По его словам, каждый пользователь может проголосовать за включение дворовой территории в государственную (муниципальную) программу на следующий плановый год только один раз. Голосование продлится до 11 августа 2021 года включительно.