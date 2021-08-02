РИАМО - 2 авг. Строительство двух домов на 108 и 255 квартир завершилось в районе Зюзино по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«Завершено строительство двух жилых домов для переселения по программе реновации в районе Зюзино, квартал 14, корпус 3 и на улице Каховка, дом 23, корпус 5. Разрешение на ввод зданий в эксплуатацию уже получено», – сказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в наружной отделке фасадов применили вентилируемую систему с облицовочными панелями из фиброцемента. Улучшенная отделка в квартирах полностью соответствует стандартам московской реновации.

На первых этажах домов расположатся магазины, кафе, спортклубы, кружки для детей, салоны красоты, а также центр информирования населения. Территории вблизи домов озеленили и благоустроили.