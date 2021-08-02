РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 авг. Спасатели Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» призывают жителей подмосковной Балашихи не оставлять без присмотра детей рядом с открытыми окнами, в частности, для проветривания рекомендуется устанавливать на окна современные москитные сетки из усиленных полотен с блокираторами, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

С начала прошлой недели зарегистрировано несколько случаев падения с высоты детей. Так, один ребенок в Ногинске был доставлен в медицинское учреждение с травмами различной тяжести. 30 июля в Электроуглях погибла выпавшая из окна двухлетняя девочка, а в микрорайоне Железнодорожный Балашихи семилетний мальчик разбился после падения с 14-го этажа. Чаще всего сценарий у несчастных случаев один – ребенок залез на окно, облокотился на москитную сетку и выпал.

Печальная статистика растет именно в теплое время года, когда для того, чтобы справиться с духотой в квартире, – проветривают окна. Но зачастую, открывая окно, родители не задумываются о том, какую серьезную опасность для маленького ребенка оно представляет. Ведь малыши, даже на мгновение оставшись без присмотра, выпадают из окон и получают травмы, нередко несовместимые с жизнью.

«Спасатели рекомендуют взрослым организовать максимально безопасное проветривание в доме, где есть ребенок, – установить современные москитные сетки из усиленных полотен, блокираторы, которые не позволят открыть створки широко, и непосредственно замки. Ни в коем случае не оставляйте ребенка одного, если у вас окна с обычными сетками и не открывайте их настежь!» - говорится в сообщении.

Спасатели также советуют грамотно расставить мебель, чтобы малыш не смог взобраться на подоконник. Также важно проговаривать с ребенком, почему нельзя играть у открытого окна и ходить на балкон без сопровождения взрослых.

Необходимо помнить, что по статистике чаще всего из окон выпадают дети в возрасте от одного года до шести лет.