РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 авг. В парке «Наташинские пруды» Люберец 7 августа пройдет фестиваль близнецов и двойняшек «Счастье вДвойне», сообщается в Instagram-аккаунте сообщества «Мама оффлайн».

7 августа в ПКиО «Наташинские пруды» состоится V юбилейный фестиваль для близнецов и двойняшек, а также тройняшек, четверняшек «Счастье вДвойне 2021». На фестивале каждый может обрести себе друга, а родители могут поделиться своими лайфхаками по воспитанию.

Начало в 11:00 возле белой сцены парка. Для участников пройдут мастер-классы, большая концертная программа, а также их ждет множество других подарков.

Для участия необходимо записаться через direct в Instagram-аккаунте @naduwa_n или @mama.offline.