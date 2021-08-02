РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 авг. Жители Подольска сдали более 53 литров крови за прошедшую неделю на станции переливания округа, сообщается в группе «ГБУЗ МО «ПСПК» в соцсети «ВКонтакте».

На Подольской станции переливания крови с 26 по 30 июля приняли участие в сдаче крови 119 доноров, в результате было заготовлено 53,5 литров цельной крови. У 10 доноров осуществлен забор и заготовлено 6 литров плазмы, 3 донора сдали тромбоциты.

Сотрудники медучреждения поблагодарили доноров за помощь нуждающимся и напомнили о том, что прием доноров проводится с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00.