РИАМО - 2 авг. Для комплектации 750 бригад скорой помощи в Подмосковье не достает 170 фельдшеров и 80 водителей, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Сейчас в скорой помощи работает 7,5 тыс. человек. Мы с 1 января приняли на работу 976 новых сотрудников, при этом уволился 431. Динамика положительная, но для формирования 750 бригад не хватает 170 фельдшеров и 80 водителей», — сказала Стригункова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что при увольнении среди сотрудников проводят опрос. Частой причиной увольнения называют работу по совмещению, а также смену места жительства или сферы деятельности. На работу в скорой помощи в регионе продолжат привлекать новые кадры.

«В этом году проведено 19 выездных мастер-классов в 5 колледжах и 2 медицинских вузах. Количество выпускников, выбравших скорую помощь для прохождения практики, выросло в 2,5 раза. Мы заключили соглашение о прохождении практики с рязанским и тверским медицинскими институтами», — сообщила Стригункова.

Также сформирован колл-центр по подбору персонала на подстанции скорой помощи, заключила зампред.