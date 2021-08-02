РИАМО - 2 авг. Подмосковные работодатели ищут около 43 тыс. сотрудников рабочих специальностей, а также 15,7 тыс. специалистов, сообщила РИАМО заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

«Кадровый вопрос остается актуальным для ряда подмосковных работодателей. Даже если любое производство автоматизировать и роботизировать, то контрольную и поддерживающую функции будут выполнять люди», – прокомментировала Каклюгина.

Она добавила, что в число наиболее востребованных рабочих профессий вошли: подсобный рабочий, уборщик производственных и служебных помещений, грузчик, водитель автомобиля.

«По данным рабочим направлениям средняя заработная плата составляет от 20 тыс. до 35 тыс. рублей ежемесячно. Всего на учете в службе занятости в Московской области состоят 69 тыс. безработных человек. Уровень регистрируемой безработицы по региону составляет 1,66%», – заявила Каклюгина.

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