РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 авг. В подмосковных Люберцах проводится проверка по факту причинения телесных повреждений мужчине, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

1 августа на улице Южной, у дома №1 неизвестный напал на пожилого мужчину.

«По факту причинения телесных повреждения мужчине 1961 года рождения проводится проверка. Личность мужчины, который причинил вред, устанавливается», - сообщил сотрудник.