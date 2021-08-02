РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 авг. На улице Полевая подмосковной Балашихи отсутствует уличное освещение около ряда домов, устранить проблему попросили жители городского округа, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи разместил на портале обращение, в котором сообщил, что от дома №6 до дома №8 по улице Полевой отсутствуют фонари, и ночью дорога и тротуар не освещены. Он попросил установить 2-3 столба наружного освещения для нормального и безопасного видения.

«Администрация городского округа Балашиха рассмотрела Ваше обращение. Ваш адрес не включен в план работ ввиду того, что план работ по организации наружного освещения на 2021 год уже сформирован, дополнительного финансирования для включения вашего адреса в план работ не предусмотрено», - сказала замглавы администрации муниципалитета Татьяна Калашникова.

Она добавила, что в условиях ограничения финансовых средств бюджета администрацией, в целях учета максимального количества предложений жителей по строительству линий наружного освещения, на портале «Добродел» ежегодно проводится голосование по объектам системы наружного освещения для включения в план работ и муниципальную программу.

При поступлении заявок на устройство нового уличного освещения формируется внутренний список адресов, который размещается на портале для голосования. Если адрес набирает наибольшее количество голосов, разрабатывается проектно-сметная документация и данный адрес включается в план устройства уличного освещения на следующий календарный год.

«Ваша заявка будет рассмотрена при формировании плана мероприятий по устройству и капремонту электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды. Спасибо за Ваше обращение и участие в жизни округа!» - подчеркнула Калашникова.

По ее словам, голосование в 2022 году на портале «Добродел» по теме «Сбор предложений по строительству линий наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки» будет проходить с 1 апреля по 1 мая. Итоги объявят после 15 мая. Адреса, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в план работ на следующий календарный год.