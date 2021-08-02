РИАМО - 2 авг. К 2023 в Можайском округе планируют построить 2 крупных завода: по производству молочных смесей и по изготовлению воротных систем и складского оборудования. На них пойдут 11,2 млрд и 10 млрд рублей инвестиций соответственно, заявил глава городского округа Денис Мордвинцев.

За последние 30 лет округу удалось привлечь наибольший объем инвестиций.

«Крупнейший проект - это завод по производству детских молочных смесей. Объем инвестиций - 11,2 млрд рублей. Будет создано 175 рабочих мест. Реализация проекта ожидается в 2023 году», - сказал Мордвинцев на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Второй крупный проект – завод по производству воротных систем и складского оборудования группы компаний «Дорхан».

«В настоящий момент 650 рабочих мест уже функционируют. Всего будет 2,5 тыс. рабочих мест. Это будет 2023 год», - заключил Мордвинцев.

Кроме того, в 2022 году планируют запустить птицеводческий комплекс замкнутого цикла по выращиванию и переработке цыплят-бройлеров. Общий объем инвестиций - 1,7 млрд рублей.