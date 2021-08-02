РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 авг. Депутат Мособлдумы Подольска Павел Максимович поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск, сообщается на странице Максимовича в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ! От всей души поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск! Спасибо вам за добросовестное и самоотверженное выполнение воинского долга. Желаю успехов, здоровья, бодрости духа, честной службы на благо России», - написал Максимович.

Он отметил, что среди подольских земляков немало тех, кто ковал победу в Великой Отечественной войне, прошел Афганистан, Чечню и другие горячие точки. Их боевые заслуги стали достойным примером патриотизма и армейской славы для подрастающего поколения.