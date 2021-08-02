РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 авг. Родители около 48 тысяч школьников Подольска получат выплаты в размере 10 тысяч рублей к учебному году, сообщает пресс-служба администрации округа.

С понедельника в России начали перечислять единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на школьников. Процесс выплат начался на две недели раньше, чем планировалось. Такое поручение дал президент Владимир Путин. В городском округе Подольск данную меру поддержки на подготовку к школе получат родители около 48 тысяч детей.

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей полагается одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года). А также инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).

Выплата осуществляется на каждого ребенка указанного возраста и не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки. Чтобы получить выплаты необходимо подать заявление на Госуслугах или в Пенсионном фонде — с собой нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка и СНИЛС как родителя, так и ребенка. Крайний срок подачи заявлений — 1 ноября. Выплаты будут идти до декабря.