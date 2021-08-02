РИАМО - 2 авг. Большой физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) планируют начать строить в подмосковном Можайске в 2022 году, заявил глава городского округа Денис Мордвинцев.

Он напомнил, что в городе работает очень сильная школа по дзюдо и самбо.

«Спортсмены просили о новом ФОКе. Мы вышли из экспертизы, начинаем в следующем году строительно-монтажные работы. Этот ФОК сможет вместить всех спортсменов и позволит проводить первенства России и чемпионаты РФ», — сказал Мордвинцев.

По его словам, также будет проведена реконструкция стадиона «Спартак».