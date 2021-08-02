РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 авг. В первом полугодии 2021 года 101 долгожитель городского округа Котельники получили поздравительные адреса и памятные подарки от губернатора Московской области, сообщает министерство социального развития Московской области.

В соответствии с постановлением правительства Московской области от 19.08.2019 № 522/25 «Об утверждении Порядка предоставления подарочного набора в связи с 80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием» подарочный набор предоставляется гражданам, имеющим место жительства в Московской области.

Юбиляры, сведения о котором отсутствуют в базе данных Единой автоматизированной информационной системы, вправе обратиться за предоставлением подарочного набора в управление социальной защиты населения или в многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг на территории Московской области по своему выбору, вне зависимости от места жительства. Срок обращения не ранее 1 месяца до даты наступления юбилейной даты и не позднее 12 месяцев после ее наступления.

В день рождения, поздравляя юбиляра, сотрудники управления согласовывают дату вручения подарка. Подарок вручается юбиляру в день юбилея или позднее. Подробную информацию по вопросам поздравления юбиляров можно получить по телефону горячей линии: 8(495)550-93-49 (ежедневно с 8:00 до 20:00).