РИАМО - 2 авг. Работа консультационного пульта центральной диспетчерской Красногорска позволила снизить нагрузку на бригады скорой медицинской помощи, сообщила заместитель председателя правительства области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Пульт начал работать 1 марта. Его основная задача – снизить непрофильную нагрузку на диспетчера и бригады скорой помощи.

«Всего работает 1 консультант в смену, всего проведено 3 тыс. консультаций. И в 77% случаев выезд бригады не потребовался», — сказала Стригункова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что до 1 сентября планируется увеличение количества консультантов до 5 человек в смену, что позволит дополнительно снизить нагрузку. ​