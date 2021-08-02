РИАМО - 2 авг. Рабочая группа архитектурной комиссии Московской области поддержала проектное решение по реконструкции зданий бывшего пансионата «Росинка», который расположен в Одинцовском городском округе, под размещение школы-пансиона. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Согласно проекту, композиционное решение здания пансионата с Н-образным планом и двумя симметричными крыльями сохраняется. При этом боковые объемы надстраиваются третьим этажом, а центральный блок с вестибюлем встраивается в своеобразную раму-портал.

«Реконструкция комплекса пансионата увеличивает общую площадь помещений почти в три раза, до 7 тыс. кв. м. При этом площадь застройки не меняется и составляет порядка 2,4 тыс. кв. м. Расширение внутреннего пространства позволит разместить необходимые учебные кабинеты новой школы: конференц-зал, библиотеку, административные помещения, актовый и спортивный залы, столовую», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Школа сможет принять 154 ученика. Также там смогут работать 2 группы дошкольного отделения. Они будут размещены в том же здании, но вход в это отделение будет отдельный.

Внешний вид бывшего пансионата полностью изменится. Так, надстраиваемые боковые объемы получат остекление по периметру, создающее эффект «парящей» кровли. Новая облицовка из светлой керамогранитной плитки помянет фасадный ритм – его будут задавать окна, сгруппированные в темные вертикальные ниши. Центральный блок со сплошным витражным остеклением фойе будет выделен цветом под дерево и вставлен в «раму» основного здания. С обратной стороны в нем разместится актовый зал.