РИАМО - 2 авг. Сотрудники правоохранительных органов задержали трех подозреваемых в серии краж табачной продукции на сумму более миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«По имеющейся информации, злоумышленники в ночное время взламывали входные двери, незаконно проникали в торговые павильоны и похищали табачную продукцию, а также изделия, предназначенные для курения. После чего они реализовывали товар в различные торговые точки», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту были возбуждены уголовные дела. Полиции удалось установить задержать подозреваемых. Все они жители Московского региона, двое из которых ранее судимы.

В их домах правоохранители обнаружили и изъяли мобильные телефоны, сим-карты, ноутбук, планшет, 11 наручных часов, ювелирные изделия, инструменты и приспособления для взлома замков, табачные изделия различных марок и видов, курительные трубки, системы нагревания табака, фирменные зажигалки различных производителей, а также автомобили, на которых передвигались правонарушители.

Установлена причастность злоумышленников к совершению 2 краж на территории Одинцовского городского округа. Общая сумма ущерба составила около 1,3 миллиона рублей. Подозреваемых заключили под стражу.