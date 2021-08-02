РИАМО - 2 авг. Сотрудники правоохранительных органов задержали трех подозреваемых в серии краж табачной продукции на сумму более миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
По данному факту были возбуждены уголовные дела. Полиции удалось установить задержать подозреваемых. Все они жители Московского региона, двое из которых ранее судимы.
В их домах правоохранители обнаружили и изъяли мобильные телефоны, сим-карты, ноутбук, планшет, 11 наручных часов, ювелирные изделия, инструменты и приспособления для взлома замков, табачные изделия различных марок и видов, курительные трубки, системы нагревания табака, фирменные зажигалки различных производителей, а также автомобили, на которых передвигались правонарушители.
Установлена причастность злоумышленников к совершению 2 краж на территории Одинцовского городского округа. Общая сумма ущерба составила около 1,3 миллиона рублей. Подозреваемых заключили под стражу.
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