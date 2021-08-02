РИАМО - 2 авг. Суд в Москве рассмотрит уголовное дело в отношении членов организованной группы, занимавшихся хищениями дорогостоящих колесных пар железнодорожных составов, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Всего по делу проходят 8 человек, включая одного из руководителей организации, которая занимается ремонтом подвижного состава.

Мужчина получал информацию о прибытии вагонов с необходимыми ему техническими характеристиками, затем его сообщники незаконно выводили вагоны на резервные пути, где с помощью спецоборудования снимали колесные пары с составов.

Похищенные колеса заменялись на непригодные для дальнейшей эксплуатации. Сбыт запчастей организатор группы осуществлял через аффилированные с ним фирмы. Ущерб составил порядка 8 млн рублей.

Главный фигурант арестован, остальные находятся под подпиской о невыезде. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.