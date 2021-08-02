РИАМО - 2 авг. Аварийные службы Московских кабельных сетей принимают оперативные меры для возобновления движения трамваев, вместо трамваев запущены автобусы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Маршруты трамваев временно изменены: № А – от Новоконной площади до метро «Пролетарская», № 3 – от Балаклавского проспекта через метро «Тульская» до Серпуховского Вала.

№ 38 – на двух участках: от Черемушек через метро «Тульская» до Новоданиловского проезда, от 3-й Владимирской улицы до метро «Пролетарская», № 39 – от метро «Университет» через метро «Тульская» до Новоданиловского проезда.

Вместо трамваев работают автобусы – от метро «Чистые пруды» через метро «Павелецкая» до метро «Пролетарская».

На участке от метро «Павелецкая» до Яузских Ворот также советуют пользоваться автобусом № 158 и электробусом «К».

Сбой произошел днем в понедельник из-за отключения кабельной линии и отсутствия напряжения в контактной сети.