РИАМО - 2 авг. Афиши встреч главных врачей медучреждений с жителями Подмосковья должны размещаться в самых людных местах. Диалог между гражданами и медработниками должен выстраиваться на всей территории региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На самом ключевом месте города должен появиться плакат, анонс, что главный врач или такой-то специалист в вашем распоряжении, ответит на все ваши вопросы. Это очень важная работа», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он поблагодарил тех, кто уже проводит такие встречи.

Значимость встреч медработников с жителями оценил и главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.

«Работу эту будем продолжать. Очень эффективно и замечательно», - заключил Мирзонов.