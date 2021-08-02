РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 авг. 14 августа в городском округе Мытищи пройдет велопробег ко Дню физкультурника, сообщается на странице клуба активного отдыха «ВелоМытищи» в соцсети «ВКонтакте».

На велопробег приглашают желающих. Сбор участников состоится в 12:00 у ТРЦ «Перловский» по адресу: улица Селезнева, дом 33. А финиш на этот раз будет сюрпризом и новой локацией. Протяженность маршрута - 15 км. Он пройдет в пределах Мытищинского городского округа.



На финише участников ждет чаепитие, вкусности, концерт от Nota La, сувениры и подарки от партнеров. Участие бесплатное.