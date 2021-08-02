РИАМО - 2 авг. Сотрудники столичной ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя такси, который во время движения посадил за руль полуторагодовалого ребенка, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина за рулем такси Hyundai Solaris перевозил несовершеннолетнего ребенка у себя на коленях.

Инспекторы установили личность нарушителя, после чего мужчину доставили в отдел ГИБДД УВД по Северному округу. Свою вину он полностью признал.

В отношении водителя вынесено постановление по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения) и наложен административный штраф в размере 3 тыс. рублей. С водителем также провели профилактическую беседу.