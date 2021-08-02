РИАМО - 2 авг. Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов предложил ввести в Подмосковье психологическую практику по борьбе с выгоранием медиков, передает корреспондент РИАМО.

«Если говорить о сотрудниках, они, конечно, сейчас эмоционально выгорели. <...> Мы приглашали коуч-тренера, психолога. На полгода число обращений сильно снизилось. Хотелось бы предложить на уровне области такие мероприятия предусмотреть, потому что это очень важно», - заявил Осипов на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что также медикам помогают различные социальные программы, в том числе социальная ипотека и различные доплаты.

«Администрация города (Домодедово - ред.) очень помогает. Волонтеры очень помогают», - заключил Осипов.

Глава городского округа Домодедово Александр Двойных считает работу с психологами прекрасной практикой.

«Выгорание у врачей огромное <...> после занятий, обучения общению с пациентами, объяснений, как снимать эту нагрузку, мы увидели хорошую реакцию», - заключил Двойных.