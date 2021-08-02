РИАМО - 2 авг. Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов предложил ввести в Подмосковье психологическую практику по борьбе с выгоранием медиков, передает корреспондент РИАМО.
Он отметил, что также медикам помогают различные социальные программы, в том числе социальная ипотека и различные доплаты.
«Администрация города (Домодедово - ред.) очень помогает. Волонтеры очень помогают», - заключил Осипов.
Глава городского округа Домодедово Александр Двойных считает работу с психологами прекрасной практикой.
«Выгорание у врачей огромное <...> после занятий, обучения общению с пациентами, объяснений, как снимать эту нагрузку, мы увидели хорошую реакцию», - заключил Двойных.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии