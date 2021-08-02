РИАМО - 2 авг. Для полного укомплектования бригад скорой помощи в Подмосковье закупили 473 электрокардиографа, сообщила заместитель председателя правительства области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«С 15 марта мы запустили «Кардиопульт», на текущий момент 167 автомобилей оснащено электрокардиографами с возможностью дистанционной передачей ЭКГ на центральную диспетчерскую, где кардиолог может принять решение о госпитализации пациента», — сказала Стригункова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что за время работы «Кардиопульта» расшифровано 3,5 тыс. кардиограмм, при этом в 69% случаев патологий не было выявлено и госпитализация не потребовалась. В 21% - это были не сердечные заболевания, а в 10% случаев потребовалась госпитализация в региональные сосудистые центры. ​