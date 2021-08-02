РИАМО - 2 авг. В сентябре текущего года в центре Домодедова заработает еще один кабинет врачей общей практики и терапевтов, который будет расположен на первом этаже многоквартирного дома, сообщил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Он уточнил, что размещение таких кабинетов на первых этажах многоквартирных домов позволяет сделать процесс получения медуслуг комфортнее для жителей. Люди ходят в поликлиники только к узким специалистам.

«Мы практикуем различные формы встреч с жителями, где обсуждаем не только заболевания, но и различные вопросы. <...> У нас первичная помощь полностью приближена к пациентам, так как мы расположили кабинеты врачей общей практики, терапевтов на первых этажах жилых домов», - сказал Осипов.

Также главврач рассказал, что у медучреждений есть аккаунты в социальных сетях и Telegram-каналы.